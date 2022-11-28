Португальцы повели в игре с Уругваем, Роналду, вероятно, забил волосами

В эти минуты проходит последний матч второго тура на чемпионате мира по футболу 2022 года. Сборные Португалии и Уругвая не порадовали нас голами в первом тайме, но на 54-й минуте гол всё же был. С левого фланга Бруну Фернандеш набросил мяч к линии вратарской, а там Криштиану Роналду, возможно, волосами задел круглого. В любом случае, мяч оказался в дальнем углу ворот, и пиренейцы повели в счете, 1:0.

Португальцы на эту минуту лидируют с 6 очками и выходят в плей-офф, соперник - делит последнее место с корейцами.

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