Бернарду Силва: «Вальверде очень сложно остановить»

Полузащитник сборной Португалии Бернарду Силва поделился ожиданиями от игры против хавбека сборной Уругвая Федерико Вальверде. Напомним, матч между этими командами состоится сегодня в 22:00 по московскому времени.

«Его сложно остановить. Он очень сильный игрок, которого мы хорошо знаем. Мы должны защищаться как можно лучше», – заявил Силва на пресс-конференции перед матчем.

В первом туре группового этапа чемпионата мира Португалия обыграла Гану со счётом 3:2, тогда как Уругвай сыграл в безголевую ничью с Южной Кореей.

Напомним, Уругвай и Португалия встречались между собой на стадии ⅛ финала чемпионата мира 2018 года. Победителями той дуэли вышли южноамериканцы.