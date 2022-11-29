Португалия трижды в истории выиграла два стартовых матча ЧМ

Сборная Португалии обыграла команду Уругвая и в третий раз в своей истории выиграла первые два матча на чемпионатах мира.

Ранее это удавалось «европейским бразильцам» в 1966 и 2006 годах. И в обоих предыдущих случаях они доходили до полуфинала мундиаля.

Напомним, в заключительном матче понедельника в Катаре португальцы уверенно обыграли сборную Уругвая – 2:0. Дубль на счету Бруну Фернандеша. Победа позволила португальцам досрочно выйти в плей-офф катарского мундиаля, так как ниже второго места они не опустятся при любом раскладе.

В заключительной встрече в квартете Н подопечные Фернанду Сантуша сыграют с командой Южной Кореи. Параллельно 2 декабря пройдёт встреча сборных Уругвая и Ганы.