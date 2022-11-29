​В Португалии попробуют доказать ФИФА, что у Роналду ошибочно отняли гол

В понедельник вечером сборная Португалии оформила путёвку в 1/8 финала чемпионата мира. Команда Фернанду Сантуша обыграла Уругвай со счётом 2:0. Оба гола были записаны на Бруну Фернандеша, хотя в первом случае взятие ворот изначально записали на Криштиану Роналду. Звёздный форвард выпрыгнул к мячу, но коснулся ли он его – загадка. Ни один повтор не даёт чёткого ответа на этот вопрос.

Между тем, Федерация футбола Португалии предоставит ФИФА доказательства того, что Криштиану Роналду коснулся мяча, и у него ошибочно отняли гол. Об этом рассказывает El Chiringuito.

Роналду не понимает, почему у него отняли гол на чемпионате мира