Фернандеш – лучший бомбардир сборной Португалии в 2022 году, Роналду забил только трижды

Полузащитник Бруну Фернандеш утвердился в статусе лидера сборной Португалии.

28-летний атакующий хавбек, представляющий «Манчестер Юнайтед», оформил дубль в поединке второго тура группового этапа ЧМ-2022 против Уругвая (2:0). Как отмечает Opta, на счету Фернандеша теперь семь голов в 11 матчах за национальную команду с начала 2022 года – более чем вдвое больше, чем у ближайших преследователей. Криштиану Роналду – лучший бомбардир в истории сборной Португалии – отличился за тот же период лишь трижды.

В общей сложности в активе Бруну Фернандеша 13 голов в 51 матче за португальцев с момента дебюта.