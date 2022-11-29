​Роналду не коснулся мяча в эпизоде с голом – есть подтверждение

Первый гол в матче Португалия – Уругвай правильно переписали с Криштиану Роналду на Бруну Фернандеша. Как сообщает в социальных сетях журналист ESPN Том Хэмилтон, появилось подтверждение того, что Роналду не коснулся мяча головой после подачи Фернандеша слева из глубины поля.

Журналист отмечает, что технология внутри мяча определённо подтверждает факт отсутствия контакта Роналду с мячом.

Как известно, на чемпионате мира играют в футбол специальными мячами, внутри которых есть датчики. Иногда в телетрансляции можно посмотреть информацию о скорости полёта мяча в режиме реального события, например, после удара со штрафного.

Сборная Португалии обыграла Уругвай со счётом 2:0.