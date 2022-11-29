Силва: «Рады победе, но было непросто»

Полузащитник сборной Португалии Бернарду Силва прокомментировал победу над командой Уругвая (2:0) в рамках группы Н на мундиале в Катаре.

«Рады победе, но было непросто, ведь Уругвай – конкурентоспособная команда. Они отлично играют на контратаках, а также хорошо обороняются», - цитирует Силву «Спорт-Экспресс».

Футболист отметил, что успех португальцам принёс второй тайм. Его они провели лучше, чем первый. И добавил, что цель команды – пройти как можно дальше и бороться за победу на турнире. Как минимум – дойти до полуфинала.

Благодаря победе над уругвайцами сборная Португалии обеспечила себе выход в плей-офф на чемпионате мира в Катаре.