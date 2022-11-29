​Уткин отреагировал на ситуацию с Роналду – Португалия хочет доказать, что у звезды отняли гол

Коснулся ли мяча Криштиану Роналду, когда Португалия забивала первый гол Уругваю? Ни один повтор не позволяет увидеть хотя бы малейшее изменение траектории полёта мяча. При этом Роналду считает, что он коснулся мяча (может, волосами?), а Федерация футбола Португалии планирует предоставить ФИФА доказательства.

На эту историю отреагировал известный журналист Василий Уткин, который сделал публикацию в своём телеграм-канале.

«И ещё надо потребовать перебить пенальти. А то Роналду незадолго до него заменили, а бить-то должен был он. А вообще - даже интересно, какие у португальской федерации могут быть доказательства про первый гол. Отлично видно было в трансляции, что Роналду мяча не коснулся», - написал Уткин.

Напомним, что сборная Португалии обыграла Уругвай со счётом 2:0. Набор трёх очков позволил команде Фернанду Сантуша оформить путёвку в 1/8 финала чемпионата мира.