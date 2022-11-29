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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

​Уткин отреагировал на ситуацию с Роналду – Португалия хочет доказать, что у звезды отняли гол

29 Ноября 2022 • 13:46 Комментировать (2)
Португалия
2:0
Уругвай
окончен

Коснулся ли мяча Криштиану Роналду, когда Португалия забивала первый гол Уругваю? Ни один повтор не позволяет увидеть хотя бы малейшее изменение траектории полёта мяча. При этом Роналду считает, что он коснулся мяча (может, волосами?), а Федерация футбола Португалии планирует предоставить ФИФА доказательства.

На эту историю отреагировал известный журналист Василий Уткин, который сделал публикацию в своём телеграм-канале.

«И ещё надо потребовать перебить пенальти. А то Роналду незадолго до него заменили, а бить-то должен был он. А вообще - даже интересно, какие у португальской федерации могут быть доказательства про первый гол. Отлично видно было в трансляции, что Роналду мяча не коснулся», - написал Уткин.

Напомним, что сборная Португалии обыграла Уругвай со счётом 2:0. Набор трёх очков позволил команде Фернанду Сантуша оформить путёвку в 1/8 финала чемпионата мира.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Василий Уткин Сборная Португалии
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Комментарии (2)
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One Live
29 Ноября 2022 в 14:08
Вася, ты лучше расскажи почему Слуцкий с Рубином не в зоне ЕК, а в ФНЛ!
AlessandroDP
29 Ноября 2022 в 13:52
Лолище)))
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