Пепе вошёл в тройку самых возрастных игроков в истории ЧМ

Защитник «Порту» и сборной Португалии Пепе вошёл в тройку самых возрастных полевых игроков, которые хотя бы раз появлялись на полях чемпионатов мира.

Пепе вышел на поле с матче с командой Уругвая в возрасте 39 лет и 275 дней. Лишь два игрока превзошли Пепе по этому показателю. Это капитан сборной Канады Атиба Хатчинсон (39 лет и 292 дня). Он тоже выступает на этом мундиале. И камерунец Роже Милла. Он сыграл за команду Камеруна в возрасте 42 лет и 39 дней в 1994 году.

Напомним, сборная Португалии оформила себе путёвку в плей-офф благодаря победе над командой Уругвая – 2: 0. Оба гола в ворота «селесте» забил Бруну Фернандеш.

В заключительном матче группы португальцы встертятся с командой Южной Кореи.