Аршавин – о Роналду: «Он самолюбивый»

Трёхкратный чемпион России в составе петербургского «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал информацию о том, что ПФФ собирается направить в ФИФА доказательства авторства гола Роналду в матче с командой Уругвая (2:0).

«Зачем это Роналду? Он самолюбивый. Там есть хороший ракурс со спины, где видно, что даже близко там не было», - цитирует Аршавина «Матч ТВ».

Специалист отметил, что подобное поведение игроков, когда они празднуют гол, который на самом деле не забили, довольно распространено – так, например, по словам Аршавина, несколько раз делал Владислав Радимов.

Благодаря победе национальная команда Португалии досрочно вышла в плей-офф чемпионата мира – 2022 в Катаре.