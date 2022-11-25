«Реал» по-прежнему не заинтересован в Роналду

Мадридский «Реал» по-прежнему не ведёт переговоров с Криштиану Роналду, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Как отмечает источник, текущий чемпионат мира — это шанс для 37-летнего португальца проявить себя, чтобы привлечь потенциальных работодателей.

Напомним, ранее бывший клуб Роналду «Манчестер Юнайтед» расторг соглашение с футболистом, после того как он дал скандальное интервью, в котором раскритиковал и руководство английского клуба, и главного тренера команды Эрика тен Хага.

Отметим, что звёздный форвард уже выступал за «сливочных» в период с 2009 по 2018 год. В общей сложности в составе «Реала» португалец провёл 438 матчей, забив в них 450 голов и отдав 131 результативную передачу. Отметим, что Роналду является лучшим бомбардиром в истории испанского клуба.