Барбоза: «Роналду больше играет на команду, ведь впереди уже не так эффективен»

Футбольный агент Паулу Барбоза поделился мнением об игре нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду в поединке против Уругвая на чемпионате мира – 2022. Пиренейцы отпраздновали победу со счетом 2:0 благодаря дублю Бруну Фернандеша.

«Роналду больше играет на команду. Он впереди уже не так эффективен, как раньше, поэтому опускается глубоко. Он осознает, что ему надо больше участвовать в коллективных действиях», - передает слова агента издание «Спорт-экспресс».

Благодаря вчерашней победе сборная Португалии досрочно пробилась в 1/8 финала чемпионата мира. В заключительном матче группы пиренейцы встретятся с командой Южной Кореи.