Фернандеш: «Думаю, мой гол следовало записать на Роналду»

Полузащитник сборной Португалии Бруну Фернандеш поделился мыслями после матча со сборной Уругвая (2:0).

Именно дубль Фернандеша, признанного лучшим игроком встречи, помог португальцам победить и досрочно выйти в плей-офф чемпионата мира. Однако хавбек «Манчестер Юнайтед» признаёт, что первое взятие ворот следовало записать на Криштиану Роналду: «Он сказал мне, что коснулся мяча, и мне тоже так показалось. Но самое главное – мы победили, успех команды превыше всего. Мы должны идти от матча к матчу, в следующей игре мы тоже будем играть на победу. Забивать за сборную – особенное чувство, даже когда это происходит в товарищеском матче», – сказал в интервью Rai Фернандеш.