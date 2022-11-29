Хименес: «Уругвай не показал лучшую игру против Португалии, матч с Ганой будет как финал»

Защитник сборной Уругвая Хосе Хименес прокомментировал поражение своей команды от Португалии (0:2).

«Мы играли на победу, но нам не хватало хладнокровия, мы были чрезмерно злы, что негативно сказалось на игре. Разочаровывающий результат, мы не показали того, на что способны, но у нас отличный состав. Мы отдадим всё ради выхода в 1/8 финала. Поединок против Ганы – это почти как финал. Призываю наших болельщиков продолжать верить в успех», – сказал после матча футболист мадридского «Атлетико».

Матч третьего тура между сборными Ганы и Уругвая состоится 2 декабря в 18:00 по московскому времени.