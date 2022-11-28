В матче Португалии и Уругвая был установлен новый рекорд чемпионатов мира

В своем втором матче в групповой стадии финальной части чемпионата мира победившая в первой игре сборная Португалии встречается с двукратными чемпионами мира - лучшими футболистами Уругвая. На поле в этом матче находятся сразу пять игроков в возрасте 35 лет и более - это 39-летний Пепе, это 37-летний Роналду со стороны Португалии, а также 36-летний Диего Годин и 35-летние Луис Суарес и Эдинсон Кавани со стороны Уругвая. Столь большое количество футболистов одновременно на поле в матче чемпионата мира - это рекорд, ранее подобного еще не случалось.

Следить за событиями игры между сборными Португалии и Уругвая в рамках группового этапа финального турнира чемпионата мира в Катаре можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.