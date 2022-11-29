Фернандеш – самый результативный игрок ЧМ-2022 наряду с Мбаппе

Полузащитник сборной Португалии Бруну Фернандеш потрясающе провёл первые матчи в Катаре.

Футболист «Манчестер Юнайтед» отметился двумя голевыми передачами в поединке первого тура против Ганы (3:2), а сегодня забил оба мяча португальцев в ворота Уругвая (2:0). Таким образом, в активе Фернандеша четыре результативных действия (2+2) после двух туров – лучший показатель наряду с форвардом сборной Франции Килианом Мбаппе, на счету которого три гола и один ассист.

Усилия Бруну Фернандеша помогли сборной Португалии досрочно выйти в 1/8 финала. В последнем туре групповой стадии команда встретится с Южной Кореей.