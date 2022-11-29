​Роналду прямо во время матча возмутился, когда увидел, что на табло автор гола не он

В понедельник вечером на чемпионате мира проходил матч между сборными Португалии и Уругвая. В эпизоде с первым голом Криштиану Роналду не коснулся мяча головой, чтобы было подтверждено, но португалец принялся праздновать взятие ворот так, будто бы именно он отправил мяч в сетку.

В социальных сетях появилось видео, на котором Роналду после этого гола показывал большой палец вверх, давая понять, что он коснулся мяча. Затем вдруг Криштиану начал ликовать, очевидно, увидев, что именно на него изначально записали гол.

Позже на табло стадиона появилась фотография Бруну Фернандеша, на которого переписали гол. Криштиану Роналду прямо во время игры возмутился, подняв руки вверх и иронично улыбнувшись.

Напомним, что Португалия обыграла Уругвай со счётом 2:0.