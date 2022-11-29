Агент Барборза: «Фелиш очень слабо играет на ЧМ-2022»

Футбольный агент Паулу Барбоза высказался об игре нападающего Жоау Фелиша за сборную Португалии на чемпионате мира в Катаре.

«Особого прогресса не видно. Сегодня он и вовсе сыграл слабенько - чего уж скрывать. Очень слабенько... Но он еще наберет обороты. В его таланте и потенциале никто не сомневается», - передает слова агента «Спорт-экспресс».

Португалия отпраздновала две победы на групповой стадии мундиаля и досрочно пробилась в плей-офф турнира. Пиренейцы одолели Гану (3:2) и Уругвай (2:0).

В третьем туре группового этапа команда Фернанду Сантуша встретится со сборной Южной Кореи.