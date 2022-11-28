Матч между сборными Португалии и Уругвая прервали из-за ЛГБТ-флага

В своем втором матче в групповой стадии финальной части чемпионата мира победившая в первой игре сборная Португалии встречается с двукратными чемпионами мира - лучшими футболистами Уругвая. В начале второй половины игры на поле произошел нестандартный инцидент - на поле выбежал посторонний человек, который выкинул на поле некую тряпку. Как оказалось, это был флаг ЛГБТ-сообщества - он мелькнул в кадре буквально на секунду.

Следить за событиями игры между сборными Португалии и Уругвая в рамках группового этапа финального турнира чемпионата мира в Катаре можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.