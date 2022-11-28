Португальский защитник Мендеш не смог продолжить матч с Уругваем

Левый защитник сборной Португалии Нуну Мендеш получил травму в игре с командой Уругвая на чемпионате мира в Катаре.

Инцидент случился в конце первого тайма. Мендеш сел на газон после столкновения с игроком уругвайцев, а вскоре расстроенным в сопровождении медиков ушёл в подтрибунное помещение. На позиции его заменил Рафаэл Геррейрe.

Сборные Португалии и Уругвая отправились на перерыв. К концу первого тайма на табло нули. Текстовую трансляцию матча проводит портал Liveresult.ru.

Напомним, во втором матче квартета Н сборная Ганы обыграла команду Южной Кореи – 3:2.