Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Группа A
Ekvador Эквадор 4 Gollandiya Нидерланды 4 Senegal Сенегал 3 Katar Катар 0
Группа B
Angliya Англия 4 Iran Иран 3 SShA США 2 Uels Уэльс 1
Группа C
Saudovskaya Araviya Саудовская Аравия 3 Polsha Польша 1 Meksika Мексика 1 Argentina Аргентина 0
Группа D
Franciya Франция 3 Tunis Тунис 1 Daniya Дания 1 Avstraliya Австралия 0
Группа E
Ispaniya Испания 3 Yaponiya Япония 3 Germaniya Германия 0 Kosta-Rika Коста-Рика 0
Группа F
Belgiya Бельгия 3 Horvatiya Хорватия 1 Marokko Марокко 1 Kanada Канада 0
Группа G
Braziliya Бразилия 3 Shveycariya Швейцария 3 Kamerun Камерун 0 Serbiya Сербия 0
Группа H
Portugaliya Португалия 3 Yujnaya Koreya Южная Корея 1 Urugvay Уругвай 1 Gana Гана 0
Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

​Роналду: «Мы ещё ничего не выиграли!»

26 Ноября 2022 • 13:25 Комментировать
Португалия
...
Уругвай
1 1.93 X 3.45 2 4.20
28.11 22:00

Главная звезда сборной Португалии Криштиану Роналду высказался на тему победного старта команды на чемпионате мира.

Напомним, что сборная Португалии в четверг обыграла Гану со счётом 3:2. Криштиану Роналду стал автором одного из голов, реализовав одиннадцатиметровый удар.

«Очень важно было победить в нашем первом матче на чемпионате мира. Но мы ещё ничего не выиграли! Это был только первый шаг! Мы по-прежнему сосредоточены на достижении наших целей. Вперёд, Португалия!» - написал Роналду в социальных сетях.

Во втором туре группового этапа чемпионата мира сборная Португалии сыграет против Уругвая. Матч пройдёт в понедельник, 28 ноября.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Сборная Португалии
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ПОРТУГАЛИЯ УРУГВАЙ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
57 мин
Тунис Тунис
Австралия Австралия
0
1
2.80 3.05 2.90
Видео
26.11.22 в 16:00
Польша Польша
Саудовская Аравия Саудовская Аравия
1.67 3.95 5.60
Видео
26.11.22 в 19:00
Франция Франция
Дания Дания
1.89 3.55 4.50
Видео
26.11.22 в 22:00
Аргентина Аргентина
Мексика Мексика
1.76 3.75 5.20
Видео
27.11.22 в 13:00
Япония Япония
Коста-Рика Коста-Рика
2.50 3.10 3.25
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 26 Ноября
14:11 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Итальянский журналист: «В Катаре всё лучше, чем в России»
14:08 · Чемпионат мира 2022 по футболу
В «Барселоне» считают, что сборная Уругвая преждевременно выпустит Араухо на поле
13:59 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​У Головина спросили, смотрит ли он чемпионат мира
13:53 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​Сотрудник ФИФА – о пенальти на Роналду: «Это гениально»
13:43 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Райс назвал лучшего финтёра в составе сборной Англии
13:43 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Бэйл: «Пройти дальше будет трудно»
13:37 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Неймар пропустит оставшиеся два матча группового раунда для Бразилии 1
13:35 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Сёмин рассказал, на что будет претендовать Франция на чемпионате мира
13:29 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​Дюк вывел сборную Австралии вперёд в матче с Тунисом
13:28 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Колосков приметил потенциальных соперников для российской сборной среди участников чемпионата мира
13:25 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​Роналду: «Мы ещё ничего не выиграли!»
13:22 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Скалони: «Постараемся порадовать Диего на небесах»
13:13 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Агент прокомментировал информацию о возможном переходе Монтеса в российский клуб
13:10 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​Игрока сборной США раскритиковали за поступок на чемпионате мира
13:01 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Сёмин оценил шансы Саудовской Аравии выйти в плей-офф ЧМ-2022
Все новости
Рекомендуем