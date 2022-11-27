Роналду получил предложение от клуба из Саудовской Аравии

Клуб из Саудовской Аравии «Аль-Наср» попытается заинтересовать Криштиану Роналду многомиллионным контрактом. Ведь на данный момент 37-летний лидер сборной Португалии – свободный агент, информирует CBS Sports.

Источник сообщает, что за три сезона в новом клубе звёздный форвард заработает 216 млн евро. Однако решение о своём будущем игрок примет уже после чемпионата мира, где он сейчас выступает со своей сборной в квартете H.

Напомним, во время чемпионата мира Криштиану Роналду и «Манчестер Юнайтед» расторгли контракт. Поводом стало скандальное интервью португальца. Незадолго до начала мундиаля в Катаре он раскритиковал клуб и главного тренера Эрика Тен Хага.