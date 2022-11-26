В «Барселоне» считают, что сборная Уругвая преждевременно выпустит Араухо на поле

Каталонская «Барселона» почти уверена в том, что тренерский штаб сборной Уругвая собирается подвергнуть риску состояние защитника Рональда Араухо, который попал в заявку на чемпионат мира в Катаре.

По информации от Sport, в «Барселоне» считают, что Араухо ещё не готов выходить на поле, но при этом тренерский штаб Уругвая помышляет выпустить футболиста на поле в ближайшем матче с Португалией в рамках второго тура группового этапа.

Напомним, Араухо получил осенью травму колена, из-за чего позже перенёс операцию. Так как футболист опередил сроки восстановления, главный тренер Уругвая Диего Алонсо включил его в заявку на чемпионат мира.