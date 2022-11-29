Невеш – о выбежавшем болельщике: «Надеюсь, с ним ничего не произойдёт»

Полузащитник сборной Португалии Рубен Невеш прокомментировал победу над командой Уругвая (2:0).

«Не знаю, кто забил первый гол – повтора не видел. Самое главное, что это гол Португалии. И то, что мы победили. Впереди важная игра, мы пока не думаем о плей-офф, а думаем о ближайшем матче», – цитирует Невеша «Спорт-Экспресс».

Добавил Невеш и несколько слов про выбежавшего болельщика на поле: «Мы знаем, что происходит вокруг чемпионата мира. Надеюсь, с ним ничего не произойдёт».

Победа позволила «европейским бразильцам» забронировать место в плей-офф катарского мундиаля. Ниже второго места сборная Португалии не опустится при любых раскладах в третьем туре в группе Н. Следующий матч команды Португалии – против сборной Южной Кореи.