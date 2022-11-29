Пепе прокомментировал победу над Уругваем

Защитник «Порту» и сборной Португалии Пепе прокомментировал победу своей команды над сборной Уругвая (2:0).

«Отмечу работу всей команды, ведь мы были слаженной командой. Уругвай выбил нас с прошлого чемпионата мира, оставив в нас чувство несправедливости», - цитирует ветерана A Bola.

Пепе отметил, что переломить ход встречи удалось во втором тайме. Его команда стала выглядеть намного лучше, чем в первом.

Португальцы забронировали себе место в плей-офф благодаря важной победе. Теперь «европейские бразильцы» завершат групповой турнир игрой с командой Южной Кореи 2 декабря. А после начнут свой путь в плей-офф.