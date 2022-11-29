​«Роналду подтвердил мне, что коснулся мяча» – журналист

Датчики, встроенные в мячи на чемпионате мира, показали, что Криштиану Роналду не касался мяча головой после подачи, то есть гол в ворота Уругвая по делу переписали на Бруну Фернандеша, делавшего навес слева из глубины.

Журналист Пирс Морган, который недавно взял у Криштиану Роналду скандальное интервью, дал комментарий на этот счёт.

«Роналду подтвердил мне, что коснулся мяча головой. Даже Бруну согласился», - написал Морган в социальных сетях.

Стоит сказать, что Пирс Морган находится в хороших отношениях с Криштиану Роналду.

Напомним, что сборная Португалия обыграла Уругвай со счётом 2:0.