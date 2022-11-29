Карвалью: «Хотим финишировать первыми в группе»

Полузащитник сборной Португалии Вилльям Карвалью прокомментировал победу своей команды над сборной Уругвая (2:0).

«Это была отличная игра, все силы отданы. Но у нас остался ещё один последний матч и мы хотим финишировать на первом месте в группе», - цитирует хавбека A Bola.

Карвалью добавил, что его сборная хочет пробиться как можно дальше в турнире. И отметил, что Рафаэл Геррейру отлично заменил травмированного Нуну Мендеша. Защитник покинул поле в конце первого тайма.

Сборная Португалии на мундиале в Катаре сыграет последний матч в рамках группы Н. Соперник - сборная Южной Кореи. Далее португальцы сыграют с первым или вторым местом соседнего квартета G в рамках 1/8 финала мундиаля.