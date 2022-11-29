Тренер Уругвая Алонсо: «Мы ещё не вылетели, нужно верить в лучшее»

Рулевой сборной Уругвая Диего Алонсо рассказал, что думает о раскладах в турнирной таблице после поражения от Португалии (0:2).

По прошествии двух туров уругвайцы располагаются на последнем месте в группе с одним набранным очком. Такой же результат показала сборная Южная Кореи, Гана имеет в своём активе три балла, а Португалия досрочно вышла в 1/8 финала, набрав шесть очков.

«Нужно верить в лучшее, потому что это ещё не конец. Сборная Уругвая ещё не лишилась шансов на выход из группы. В следующем матче мы приложим максимальные усилия, чтобы набрать три очка и пройти дальше. Сейчас нам нужно принять поражение от Португалии, а подготовка к игре с Ганой стартует уже завтра», – заявил в интервью Teledoce Алонсо.