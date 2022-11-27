​Сборная Португалии потеряла игрока из-за травмы

Полузащитник сборной Португалии Данилу Перейра угодил в лазарет. Как сообщает Cabine Desportiva, у игрока диагностировали три перелома рёберной дуги. Ожидается, что Данилу не сможет сыграть в двух оставшихся матчах португальской команды на групповой стадии мундиаля в Катаре.

Напомним, что сборная Португалии начала путь на чемпионате мира - 2022 с победы над Ганой со счётом 3:2. Теперь команда Фернанду Сантуша готовится к матчам против Уругвая (28 ноября) и Южной Кореи (2 декабря).

Отметим, что на прошлом чемпионате мира сборная Португалии вылетела на стадии 1/8 финала, уступив Уругваю.