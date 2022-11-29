Мостовой: «Криштиану, мне кажется, не коснулся мяча в эпизоде с первым голом в ворота Уругвая»

Бывший нападающий сборной России Александр Мостовой высказался о голе Бруну Фернандеша в ворота сборной Уругвая в победном для португальцев матче (2:0).

«Криштиану, мне кажется, не коснулся мяча в эпизоде с первым голом в ворота Уругвая. Роналду хорошо смотрится на этом чемпионате мира, играет на команду», - цитирует Мостового «Матч ТВ».

Специалист отметил, что нынешняя физическая форма Роналду не позволяет ему играть на своём уровне пятилетней давности, однако напомнил о возрасте самого звёздного португальского футболиста – на сегодняшний день ему 37 лет.

Победа в этом матче позволила команде Португалии досрочно выйти в плей-офф.