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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

​Фаната, выбежавшего на поле во время матча ЧМ с флагом ЛГБТ, никак не наказали

29 Ноября 2022 • 14:36 Комментировать (8)
Португалия
2:0
Уругвай
окончен

В понедельник вечером на чемпионате мира проходил матч между сборными Португалии и Уругвая. По ходу игры на поле выскочил болельщик с радужным флагом в поддержку ЛГБТ. Сотрудники службы безопасности стадиона достаточно быстро увели хулигана с поля. Им оказался итальянец Марио Ферри, которого очень беспокоят права человека.

Удивительно, но фаната никак не наказали за его поступок. Об этом рассказал авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, ссылаясь на слова самого Марио Ферри.

Напомним, что Португалия обыграла Уругвай со счётом 2:0. «Европейские бразильцы» обеспечили себе место в 1/8 финала чемпионата мира.

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Комментарии (8)
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One Live
29 Ноября 2022 в 15:37
Милка отметилась на ЧМ!)
HG2017
29 Ноября 2022 в 15:48
А я и думаю куда оно пропало то )))
pol-black
29 Ноября 2022 в 15:25
ну там не только радужный флаг был. на футболке были и другие лозунги поддержки.
HG2017
29 Ноября 2022 в 15:29
Нарядили "ёлку" и отправили выражать протест, хаверц же сказал, что они всё сделают по другому.
zurukukkkk
29 Ноября 2022 в 15:18
когда-то искусственно сотворили государство израиль...вот бы и этим благим ченить
подобное ,в антарктиде места много,выделить им кусок и пусть долбятся как и куда хотят,
а нормальным людям мозги не засерают!
HG2017
29 Ноября 2022 в 15:30
А кому там мозги засирать тогда? Пингвинам пофиг. Смысл же этих всех движений в движухе, а не в сути.
ARTUR
29 Ноября 2022 в 15:06
а зря... нужно было посадить в зиндан пусть бы поостыл , для понимания кто он и куда лезет .
Kirolnic
29 Ноября 2022 в 15:01
Сколько дебилов все-таки на свете...
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