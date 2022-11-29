​Фаната, выбежавшего на поле во время матча ЧМ с флагом ЛГБТ, никак не наказали

В понедельник вечером на чемпионате мира проходил матч между сборными Португалии и Уругвая. По ходу игры на поле выскочил болельщик с радужным флагом в поддержку ЛГБТ. Сотрудники службы безопасности стадиона достаточно быстро увели хулигана с поля. Им оказался итальянец Марио Ферри, которого очень беспокоят права человека.

Удивительно, но фаната никак не наказали за его поступок. Об этом рассказал авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, ссылаясь на слова самого Марио Ферри.

Напомним, что Португалия обыграла Уругвай со счётом 2:0. «Европейские бразильцы» обеспечили себе место в 1/8 финала чемпионата мира.