Агент Барбоза оценил шансы в матче Португалия - Уругвай

В рамках второго тура группового раунда чемпионата Европы сборная Португалии сыграет против команды Уругвая. Футбольный агент Паулу Барбоза поделился ожиданиям от этого матча.

«Не думаю, что Португалия будет фаворитом. У Уругвая сильная команда, они имеют много талантливых игроков. Я бы оценил шансы 50 на 50, будет тяжелый матч для Португалии», - приводит слова Барбозы Metaratings.ru.

Встреча сборных Португалии и Уругвая состоится в понедельник, 28 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. В другом матче этого квартета Гана переиграла Южную Корею со счетом 3:2.