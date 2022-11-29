Президент Португалии прокомментировал победу национальной сборной

Президент Португалии Марселу Ребелу прокомментировал победу национальной сборной над командой Уругвая (2:0).

«Отличный матч, нам удалось обыграть Уругвай, приложив серьёзные усилия. На этот раз всё было хорошо, и мы заслужили победу. Команда принесла радость всей Португалии», - цитирует политика A Bola.

Отметим, на мундиале в России именно сборная Уругвая выбила португальцев из турнира на стадии 1/8 финала.

Победа принесла «европейским бразильцам» шесть очков, и теперь они при любом раскладе не упадут ниже второго места. Впереди у команды Португалии финальная встреча в группе Н против сборной Южной Кореи. А после - игра на стадии 1/8 финала в плей-офф.