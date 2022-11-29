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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Фернандеш принёс Португалии путёвку в плей-офф чемпионата мира

29 Ноября 2022 • 00:02 Комментировать (10)
Португалия
2:0
Уругвай
окончен

Сборные Португалии и Уругвая провели упорный поединок, судьбу которого решил навес Фернандеша, после которого мяч юркнул в ворота. В концовке он же оформил дубль, выведя свою страну в плей-офф чемпионата мира.

Протокол игры  
Португалия2:0Уругвай
(1:0) Фернандеш Бруну54'  
(2:0) Фернандеш Бруну90'  
Кошта ДиогуКанселу ЖоауПепе КеплерДиаш Рубен  89'Мендеш Нуну 42' (Геррейру Рафаэл ( 42') Силва БернардуНевеш Рубен  38' 69' (Леау Рафаэл ( 69') Карвалью Вилльям 82' (Пальинья Жоау ( 82') Фернандеш БрунуРоналду Криштиану 82' (Рамуш Гонсалу ( 82') Фелиш Жоау  77' 82' (Луис Матеус II ( 82')
Запасные: Орта РикардуПатрисиу РуйАндре СилваСа ЖозеМариу ЖоауВитинья IIДалот ДиогуСилва Антониу
Рочет СерхиоХименес ХосеГодин Диего 62' (Пельистри Факундо ( 62') Коатес СебастьянВарела ГильермоОливера Матиас  44' 86' (Винья Матиас ( 86') Вальверде ФедерикоБентанкур Родриго  6'Весино Матиас 62' (Де Арраскаэта Джорджиан ( 62') Кавани Эдинсон 73' (Суарес Луис ( 73') Нуньес Дарвин 72' (Макси Гомес ( 72')
Запасные: Муслера ФернандоУгарте МануэльДе ла Крус НиколасРодригес Хосе Луис IIКаноббио АгустинСоса СебастьянТоррейра ЛукасТоррес ФакундоКасерес Мартин
28 ноября. Стадион "Стадион Лусаил".

В группе Н после первого тура был лидер. Сборная Португалии обыграла ганцев, что вывело их на промежуточное первое место. Уругвайцы же после ничьей с командой Южной Кореи нуждались в очках. В понедельник чуть ранее во втором матче квартета Гана обыграла азиатов.

Уругвайцы уже в самом начале матча подошли к воротам соперника. Оливера слева прорвался к штрафной, сыграл в стеночку с партнером и пробил, но получилось выше. В ответ Роналду сделал скидку от лицевой на Карвалью, который бил с более близкого расстояния, чем его соперник, но получилось также над перекладиной. Вскоре уругвайцы заработали право на угловой, Хименес выиграл борьбу в воздухе, но пробил выше цели.

До середины тайма команды обменялись ещё парой подходов, но опасных моментов в матче не возникало. Чуть акцентированнее были действия португальцев, но всё же первый по-настоящему голевой момент создали южноамериканцы. По истечении получаса Бентанкур со своей половины поля по центру добежал до штрафной, обыграл троих соперников, оказался с глазу на глаз с Диогу Коштой, но переиграть его не смог.

В конце первого тайма португальцы из-за травмы потеряли Нуну Мендеша. На этот команды и ушли на перерыв без голов. Второй тайм начался тоже не очень весело с футбольной точки зрения. Огня решил добавить кто-то из болельщиков, выбежав на поле с радужным флагом. Игра была прервана, но довольно быстро хулигана скрутили.

Спустя пару минут после этого инцидента португальцы счёт открыли. Фернандеш получил мяч слева и навесил, Роналду красиво выпрыгнул, но не дотянулся, хотя явно смутил Рочета. Футбольный снаряд же, ударившись о газон, отлетел в сетку. Кстати, в этом эпизоде ошибся Варела, который не успел выйти, чтобы оставить форварда португальцев в офсайде.

Уругвайцы вскоре могли сравнять счёт благодаря ошибке Кошты. Вратарь неудачно выносил мяч от ворот и попал в Вальверде, но тот от южноамериканца отлетел в сторону. Вообще игра пошла на встречных курсах – команды отвечали друг другу подходом на подход. Однако до ударов дело не доходило долгое время. Разве что за пятнадцать минут до конца матча Макси Гомес получил мяч по центру в полукруге и пальнул, но угодил в штангу. Тут же после навеса со штрафного футбольный снаряд оказался у Суареса, который бил с близкого расстояния, но в цель не попал. Затем де Арраскаэта справа вырвался на рандеву с Коштой и пытался подсечь мяч над вратарем, но получился лишь слабый удар, с которым голкипер справился.

В конце матча Фернандеш врывался в штрафную, пробросил мяч мимо ног Хименесу, который, падая, задел футбольный снаряд рукой. Арбитр после просмотра повтора принял решение, что это пенальти. К мячу подошёл сам Фернандеш и в стиле Жоржиньо оформил дубль.

Благодаря этой победе сборная Португалии обеспечила себе путёвку в плей-офф мундиаля. В пятницу на чемпионате мира завершается групповой этап. В этот день португальцы встретятся с Южной Кореей, а уругвайцы померятся силой с Ганой.

Роман Андреев

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Комментарии (10)
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CELTIC FROST
29 Ноября 2022 в 00:23
Удивительный матч. До последних минут у Португалии было полмомента и 2 гола, у Уругвая - 4 момента и ноль.И лишь затем португальцы и лично шедший на хет-трик Бруно сравнялись по моментам /Латиноамериканцам не везет на турнире на штанги, перекладины./ Впрочем, справедливости ради, сегодня они - крепкая команда-трудяга, с ужасно постаревшими напами, не более. А у Португалии все по-прежнему - великолепный потенциал, техника - и вместе с тем невнятная игра, где результат дают индивидуальности и удача в некоторых моментах./ Впрочем, в плей-офф они могут как вылететь в /8, так и дойти до решающих стадий. Не удивлюсь ничему. / Роналду сдал.. старается, пытается, но..пока все это лишь отголоски... / Смотрим дальше
Sergey999
29 Ноября 2022 в 00:28
Сдал конечно, это видно невооруженным глазом, но его никто и не записывает в главные претенденты на ЗМ))) есть другие супер-топы))) может он просто получает удовольствие от игры??)))
Alex1972
29 Ноября 2022 в 00:15
Превратности судьбы... Если бы Геша не постригся перед матчем, и если бы Сантуш его не заменил - то дубль был бы у него... И приз лучшему игроку матча... А так опять позор - присвоил себе гол... А мог ведь пальцем после гола показать на Бруну.... Эгоист и ворюга...
redwhite1959
29 Ноября 2022 в 00:14
В обороне сегодня португалы отыграли очень надёжно - не то что в первой игре с Ганой. И не в последнюю очередь это связано с появлением в составе 39-летнего Пепе. Как говорят - мастерство не пропьёшь!)) За весь матч при выходе из обороны у португальцев не было ни одного обреза на своей половине - и это говорит об отличной организации игры в переходной фазе. После этого матча - ИМХО - Португалия - один из фаворитов турнира - команда без слабых мест.
Element-22
29 Ноября 2022 в 00:12
Две голевые на победные голы в матче с Ганой, дубль сегодня. Маэстро 🎩 очень было за него обидно, когда Кринж - в свойственной ему манере - пытался его гол заграбастать себе. Забыл, в каком веке живёт)
Уругвай сам себя закопал. Пол матча ломали, а строить даже не пытались. Как автобус отогнали, так сразу моменты стали появляться.
NOBODY
29 Ноября 2022 в 00:06
жаль, я первую половину смотрел одним глазом...но после гола Уругвай пошел давить, и моменты были!!! поччему так нельзя было играть изначально???
пеналь к сожалению был - рука была и она изменила тракекторию движения мяча, так что он укатился от напа...увы, но пеналь по делу - не повело.....
Вальверде жаль, ну не может он работать за всю команду, и рад бы впереди поиграть - так в обороне тупят, приходится опускаться....а чудаков у Уругвая хватало в этом матче....
Vova52
29 Ноября 2022 в 00:04
pozornii proxod ...
Sergey999
29 Ноября 2022 в 00:13
И чем же он позорный уважаемый???
CELTIC FROST
29 Ноября 2022 в 00:26
очевидно. в том. что он задний))
Sergey999
29 Ноября 2022 в 00:29
У вована???))) Только соскочил??)))
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