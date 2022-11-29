Фернандеш принёс Португалии путёвку в плей-офф чемпионата мира

Сборные Португалии и Уругвая провели упорный поединок, судьбу которого решил навес Фернандеша, после которого мяч юркнул в ворота. В концовке он же оформил дубль, выведя свою страну в плей-офф чемпионата мира.

В группе Н после первого тура был лидер. Сборная Португалии обыграла ганцев, что вывело их на промежуточное первое место. Уругвайцы же после ничьей с командой Южной Кореи нуждались в очках. В понедельник чуть ранее во втором матче квартета Гана обыграла азиатов.

Уругвайцы уже в самом начале матча подошли к воротам соперника. Оливера слева прорвался к штрафной, сыграл в стеночку с партнером и пробил, но получилось выше. В ответ Роналду сделал скидку от лицевой на Карвалью, который бил с более близкого расстояния, чем его соперник, но получилось также над перекладиной. Вскоре уругвайцы заработали право на угловой, Хименес выиграл борьбу в воздухе, но пробил выше цели.

До середины тайма команды обменялись ещё парой подходов, но опасных моментов в матче не возникало. Чуть акцентированнее были действия португальцев, но всё же первый по-настоящему голевой момент создали южноамериканцы. По истечении получаса Бентанкур со своей половины поля по центру добежал до штрафной, обыграл троих соперников, оказался с глазу на глаз с Диогу Коштой, но переиграть его не смог.

В конце первого тайма португальцы из-за травмы потеряли Нуну Мендеша. На этот команды и ушли на перерыв без голов. Второй тайм начался тоже не очень весело с футбольной точки зрения. Огня решил добавить кто-то из болельщиков, выбежав на поле с радужным флагом. Игра была прервана, но довольно быстро хулигана скрутили.

Спустя пару минут после этого инцидента португальцы счёт открыли. Фернандеш получил мяч слева и навесил, Роналду красиво выпрыгнул, но не дотянулся, хотя явно смутил Рочета. Футбольный снаряд же, ударившись о газон, отлетел в сетку. Кстати, в этом эпизоде ошибся Варела, который не успел выйти, чтобы оставить форварда португальцев в офсайде.

Уругвайцы вскоре могли сравнять счёт благодаря ошибке Кошты. Вратарь неудачно выносил мяч от ворот и попал в Вальверде, но тот от южноамериканца отлетел в сторону. Вообще игра пошла на встречных курсах – команды отвечали друг другу подходом на подход. Однако до ударов дело не доходило долгое время. Разве что за пятнадцать минут до конца матча Макси Гомес получил мяч по центру в полукруге и пальнул, но угодил в штангу. Тут же после навеса со штрафного футбольный снаряд оказался у Суареса, который бил с близкого расстояния, но в цель не попал. Затем де Арраскаэта справа вырвался на рандеву с Коштой и пытался подсечь мяч над вратарем, но получился лишь слабый удар, с которым голкипер справился.

В конце матча Фернандеш врывался в штрафную, пробросил мяч мимо ног Хименесу, который, падая, задел футбольный снаряд рукой. Арбитр после просмотра повтора принял решение, что это пенальти. К мячу подошёл сам Фернандеш и в стиле Жоржиньо оформил дубль.

Благодаря этой победе сборная Португалии обеспечила себе путёвку в плей-офф мундиаля. В пятницу на чемпионате мира завершается групповой этап. В этот день португальцы встретятся с Южной Кореей, а уругвайцы померятся силой с Ганой.