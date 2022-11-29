Кавани: У сборной Уругвая большой потенциал

Нападающий сборной Уругвая Эдинсон Кавани высказался после поражения от сборной Португалии (2:0) в матче второго тура чемпионата мира – 2022 в Катаре.

«О тактике спрашивайте у Диего Алонсо, он должен говорить об этом. В футболе иногда что-то идет не так, он готовится к предстоящему матчу», — приводит слова Кавани Get Football.

Футболист заявил, что поражение является неприятным, но у команды есть большой потенциал и шанс продолжить выступление на турнире.

В матче третьего тура групповой стадии чемпионата мира Уругвай встретится с Ганой, игра состоится 2 декабря в 18:00 по московскому времени.