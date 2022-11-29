Назван лучший игрок матча Португалия – Уругвай, это не Роналду

В рамках второго тура группового раунда чемпионата мира – 2022 сборная Португалии встречалась с командой Уругвая. Пиренейцы победили южноамериканцев со счетом 2:0. Оба гола в составе европейцев забил полузащитник Бруну Фернандеш.

Благодаря своему вкладу в победу хавбек был признан лучшим футболистом прошедшей встречи. Этот успех позволил сборной Португалии досрочно гарантировать себе путевку в плей-офф чемпионата мира.

В матче последнего тура группового этапа мундиаля подопечные Фернанду Сантуша встретятся с национальной командой Южной Кореи. Игра состоится в пятницу, 2 декабря.