Мостовой: «Португалия выглядит неплохо и ожидаемо вышла из группы»

Бывший нападающий сборной России Александр Мостовой прокомментировал исход поединка Португалия – Уругвай (2:0).

«Португалия выглядит неплохо и ожидаемо вышла из группы. Уругвай в первой игре против Южной Кореи разочаровал», - цитирует Мостового «Матч ТВ».

Специалист признался, что перед игрой у него отсутствовали какие-либо ожидания касательно футбола, который потенциально могли продемонстрировать уругвайцы.

После данного поединка португальцы заняли первое место в группе, уругвайский коллектив оказался в ней на последнем месте. Разница очков между сборными перед заключительными матчами группового этапа – пять пунктов.