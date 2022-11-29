Сантуш: «Португалия полностью заслужила победу»

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш высказался об успехе своей команды в матче против Уругвая.

Португальцы одолели соперников со счётом 2:0, а полузащитник Бруну Фернандеш отметился дублем. Коллектив Сантуша набрал шесть очков после двух туров, досрочно завоевав путёвку в плей-офф катарского мундиаля.

«Полностью заслуженная победа, – сказал наставник сборной Португалии в интервью после матча. – Игроки выполнили всё, что от них требовалось. Мы решили нашу первую задачу на турнире, квалифицировавшись в 1/8 финала. Теперь мы должны поработать над теми аспектами игры, которые можно улучшить», – отметил Сантуш.