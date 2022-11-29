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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

​Роналду не понимает, почему у него отняли гол на чемпионате мира

29 Ноября 2022 • 00:27 Комментировать (2)
Португалия
2:0
Уругвай
окончен

Во втором туре группового этапа чемпионата мира сборная Португалии обыграла Уругвай со счётом 2:0. Первый гол сначала был записан на Криштиану Роналду, однако затем его переписали на Бруну Фернандеша, делавшего подачу. Это логично, ведь ни один повтор не указывает на то, что Роналду зацепил мяч головой.

Судя по всему, Роналду имеет другое мнение на этот счёт. Идя по полю после финального свистка, звёздный форвард показывал кому-то, чем именно он задел мяч (возможно, волосами). Судя по жестикуляции, Криштиану не понимает, почему у него отняли гол.

Сборная Португалии обеспечила себе место в 1/8 финала чемпионата мира.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Сборная Португалии
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Комментарии (2)
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Dаvid MU
29 Ноября 2022 в 00:40
Может силой мысли он там забил ?
Alex1972
29 Ноября 2022 в 00:39
Ему надо ещё в Сантуша плюнуть.. За то, что заменил его... И пеналь не дали забить.. Хе..
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