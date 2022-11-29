​Роналду не понимает, почему у него отняли гол на чемпионате мира

Во втором туре группового этапа чемпионата мира сборная Португалии обыграла Уругвай со счётом 2:0. Первый гол сначала был записан на Криштиану Роналду, однако затем его переписали на Бруну Фернандеша, делавшего подачу. Это логично, ведь ни один повтор не указывает на то, что Роналду зацепил мяч головой.

Судя по всему, Роналду имеет другое мнение на этот счёт. Идя по полю после финального свистка, звёздный форвард показывал кому-то, чем именно он задел мяч (возможно, волосами). Судя по жестикуляции, Криштиану не понимает, почему у него отняли гол.

Сборная Португалии обеспечила себе место в 1/8 финала чемпионата мира.