Захарян рассказал, за кого болеет на чемпионате мира

19-летний воспитанник московского «Динамо» Арсен Захарян поведал о том, какую сборную поддерживает на чемпионате мира – 2022. Турнир в эти дни проходит на футбольных полях Катара.

«Смотрю чемпионат мира. Болею за Португалию», - передает слова полузащитника издание «Спорт-экспресс».

В стартовом туре группового этапа мундиаля Португалия сыграла против Ганы. Подопечные Фернанду Сантуша отпраздновали победу со счетом 3:2.

Во втором туре Роналду и компания померяются силами с командой Уругвая. Встреча состоится сегодня, 28 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.