​Кавани заменил Суареса в основе сборной Уругвая

Во втором туре группового этапа чемпионата мира сборная Уругвая будет играть против Португалии. Интересно, что нападающий Луис Суарес начнёт матч в запасе. С первых же минут игру начнёт Эдинсон Кавани.

В первой игре против Южной Кореи (ничья 0:0) Луис Суарес выходил на поле в стартовом составе, а Эдинсон Кавани вступил в игру по ходу второго тайма.

Полностью стартовый состав сборной Уругвая на этот раз выглядит так: Рочет, Коатес, Годин, Хименес, Варела, Оливера, Вальверде, Весино, Бентанкур, Нуньес, Кавани.

Матч Португалия – Уругвай стартует в 22:00 по московскому времени. Следить за ходом поединка можно будет в текстовой трансляции.