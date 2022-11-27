Форлан прокомментировал выступления уругвайской сборной на чемпионате мира

Сборная Уругвая попала в одну группу с командами Южной Кореи, Португалии и Ганы, она уже сыграла по нулям с корейцами, и Диего Форлан, бывший лидер сборной, считает этот результат не самым плохим для сборной Уругвая.

- У нас сложная, сбалансированная группа. Я считаю, что первый матч прошёл положительно, мы не выиграли, но мы также и не проиграли. Мы показали неплохую игру. В оставшихся матчах надо дать максимум, потому что в плей-офф начинается другой чемпионат мира. Наши ребята заслуживают места в плей-офф, - цитирует слова Диего Форлана итальянское издание La Gazzetta Dello Sport.