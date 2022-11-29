Губерниев: «Верните гол Роналду, волосы были задействованы»

Журналист и комментатор Дмитрий Губерниев высказался насчет первого гола сборной Португалии в ворота команды Уругвая в матче второго тура группового раунда чемпионата мира – 2022. Изначально мяч записали на Криштиану Роналду, однако спустя некоторое время автором гола был назван Бруну Фернандеш.

«Верните гол Криштиану! Волосы были задействованы!» - гласит сообщение Дмитрия в социальных сетях.

Матч завершился победой Португалии со счетом 2:0. Благодаря этому успеху пиренейцы досрочно вышли в плей-офф мундиаля.

В заключительном матче группы подопечные Фернанду Сантуша встретятся с командой Южной Кореи.