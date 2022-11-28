Бывший футболист сборной России Александр Мостовой в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от предстоящего матча между сборными Португалии и Уругвая.

«Португалия всё-таки фаворит. Уругвай в матче с Кореей больше времени оборонялся. Старая гвардия у них не в духе. Думаю, тренер омолодит состав на эту игру. Не хочется говорить, но Суарес, наверное, сам понимает, что ему очень тяжело. Он вообще не заметен. Кавани вышел - тоже не особо. Португальцы поживее.

Но всё может быть. Команды, которые выиграли свои первые матчи на этом чемпионате мира, во вторых играют хуже. Но в целом - 4 очка это уже выход на 60-70 процентов. Так что не удивлюсь ничьей», - сказал Мостовой.