Диаш рассказал о знакомстве с Роналду

Защитник «Манчестер Сити» и сборной Португалии Рубен Диаш рассказал о своей первой встрече с партнёром по национальной команде Криштиану Роналду.

По словам Диаша, это произошло сразу же после того, как Роналду выиграл Лигу чемпионов. В тот момент защитник понял, в чём заключается секрет успеха знаменитого форварда.

«Я до сих пор помню тот день, мы тренировались в обычном режиме. И тогда я понял, почему он достиг всего, чего достиг. Благодаря тому, как он делал всё, каждый отдельный элемент, деталь», — приводит слова Диаша The Telegraph.

Напомним, что в этом месяце Роналду остался без клуба, после того как «Манчестер Юнайтед» расторг с ним контракт. В данный момент 37-летний нападающий вместе с Диашем выступают на чемпионате мира в Катаре. Свой следующий матч сборная Португалии проведёт завтра, 28 ноября, против Уругвая. Встреча начнётся в 22:00 по московскому времени.