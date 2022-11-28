Роналду не сумел нагнать Эйсебио

В своем втором матче в групповой стадии финальной части чемпионата мира победившая в первой игре сборная Португалии встречается с двукратными чемпионами мира - лучшими футболистами Уругвая. В середине второй половины игры португальцы открыли счет, при этом гол сперва записали на Криштиану Роналду.

Но потом выяснилось, что CR7 не коснулся мяча после подачи Бруну Фернандеша, и девятый гол Роналду на чемпионатах мира не состоялся. А он, напомним, позволит ему сравняться с легендарным Эйсебио - тот забил именно девять голов в ходе чемпионатов мира.

Следить за событиями игры между сборными Португалии и Уругвая в рамках группового этапа финального турнира чемпионата мира в Катаре можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.