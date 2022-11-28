​Роналду и Пепе – в основе Португалии на матч с Уругваем

Во втором туре группового этапа чемпионата мира сборная Португалии будет играть против Уругвая. Рулевой «европейских бразильцев» Фернанду Сантуш принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Кошта, Канселу, Диаш, Пепе, Мендеш, Невеш, Карвалью, Фернандеш, Бернарду Силва, Фелиш, Роналду.

Матч Португалия – Уругвай стартует в 22:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех красках можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Напомним, что в первом туре группового этапа чемпионата мира сборная Португалии обыграла Гану со счётом 3:2.