Барбоза: «Потолок сборной Португалии на ЧМ-2022 – четвертьфинал»

Сборная Португалии благодаря двум победам на групповом этапе чемпионата мира – 2022 досрочно вышла в 1/8 финала турнира. Однако футбольный агент Паулу Барбоза не слишком оптимистичен в дальнейших перспективах команды на мундиале.

«Не думаю, что такая Португалия пройдет слишком далеко. Пока наш потолок - четвертьфинал. Надо прибавлять. Потенциал у команды есть, но нужно играть гораздо лучше», - приводит слова Барбозы «Спорт-экспресс».

В первом матче Португалия победила Гану со счетом 3:2, а во втором поединке подопечные Фернанду Сантуша переиграли Уругвай (2:0). Пиренейцы завершат групповой этап встречей с Южной Кореей.