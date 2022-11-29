Португалия забивает в восьми матчах ЧМ подряд

Победа над сборной Уругвая позволила команде Португалии установить рекорд на чемпионатах мира. Так, подопечные Фернанду Сантуша забивают на мундиалях в восьми матчах кряду.

Началась серия ещё в 2014 году – в поединке со сборной США (2:2) на чемпионате мира в Бразилии. Последним безголевым матчем для португальцев на ЧМ было крупное поражение от сборной Германии (0:4) на старте бразильского мундиаля.

Напомним, что благодаря победе над уругвайцами сборная Португалии обеспечила себе выход в плей-офф чемпионата мира в Катаре. В третьем туре «европейские бразильцы» сыграют с командой Южной Кореи.