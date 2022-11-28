Гари Невилл высказался о роли Роналду в сборной Португалии

Экс-защитник сборной Англии и «МЮ» Гари Невилл высказался о выступлении португальца Криштиану Роналду на чемпионате мира – 2022.

«Криштиану был невероятен в первом матче. Он ответил всем своим критикам. В родной Португалии его обожают, партнеры по сборной его очень уважают. У него прекрасные отношения с главным тренером. Такие игроки, как Роналду, Месии и Мбаппе, нужны на мундиале. Их присутствие всегда приводит к чему-то особенному», - передает слова эксперта Sky Sports.

В первом туре Португалия победила Гану со счетом 3:2. Роналду отметился голом с пенальти.

В следующем матче пиренейцы встретятся с командой Уругвая. Поединок пройдет сегодня, 28 ноября.